Информация для обучающихся по программам ДПО

Уважаемые обучающиеся!



Во исполнения указа Президента РФ от 20.10.2021 №595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.» и указа Мэра Москвы от 21.10.2021 №62УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 08.06.2020 №68УМ» в ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России издан приказ ректора от 22.10.2021 №230, на основании которого с 28.10.2021:

реализация образовательных программ высшего образования (ординатура, аспирантура) проводится по расписанию, в строгом соответствии с календарными учебными графиками, с использованием дистанционных образовательных технологий. При этом все теоретические занятия проводятся исключительно дистанционно. У тех ординаторов, у которых по расписанию в этот период запланирована практика, проходят ее на базах практической подготовки кафедр (на клинических базах кафедр);

реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) проводится исключительно дистанционно, в строгом соответствии с ранее утвержденным учебно-производственном планом на 2021 г. При этом все практико-ориентированные циклы повышения квалификации и профессиональной переподготовки будут проведены дискретно - практическая подготовка (освоение практических навыков), на которых будет реализовано только после нормализации эпидемической обстановки и снятия ограничительных мероприятий органами исполнительной власти города Москвы.





Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам проводится на основании:

заявок от организаций;

по личным заявлениям граждан.

Правила приема, образцы заявок, контактная информация размещены в разделе Как попасть на обучение в РМАНПО.





После получения путевки необходимо:

1. Найти в прилагаемом перечне циклов и контактов указанный цикл обучения:

2. Направить в адрес куратора цикла следующую информацию:

Скан путевки на цикл, оформленной по месту работы. В путевке должно быть указано: - ФИО врача, занимаемая должность; - подпись руководителя организации; - печать организации.

Заполненную карточку слушателя в формате Excel

Педагоги-кураторы РМАНПО будут поддерживать с вами постоянную связь, консультируя по вопросам, связанным с обучением, по электронной почте. Преподаватели кафедр предоставят вам все инструкции по работе в дистанционном формате и помогут освоить учебный материал.





Для получения дополнительной информации следует обращаться по телефонам:

8 (800) 505-21-41 или 8 (495) 680-05-99 доб.900.