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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования

министерства здравоохранения
российской федерации

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1

Время работы:
пн-чт с 9:00 до 17:45 (перерыв 13.00-14.00)
пт с 9:00 до 16:30 (перерыв 13.00-14.00)

E-mail:
rmapo@rmapo.ru

Телефоны:
8 (800) 505-22-12
8 (495) 680-05-99 доб.900
Факс: +7 (499) 254-98-05 (в автоматическом режиме)
Уточнить получение факса: +7 (495) 680-05-99 доб.1224

Время работы:
пн-чт с 9:00 до 17:30 (перерыв 13.00-14.00)
пт с 9:00 до 16:00 (перерыв 13.00-14.00)

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Информация для обучающихся по программам ДПО

Уважаемые обучающиеся!


Во исполнения указа Президента РФ от 20.10.2021 №595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.» и указа Мэра Москвы от 21.10.2021 №62УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 08.06.2020 №68УМ» в ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России издан приказ ректора от 22.10.2021 №230, на основании которого с 28.10.2021:

  • реализация образовательных программ высшего образования (ординатура, аспирантура) проводится по расписанию, в строгом соответствии с календарными учебными графиками, с использованием дистанционных образовательных технологий. При этом все теоретические занятия проводятся исключительно дистанционно. У тех ординаторов, у которых по расписанию в этот период запланирована практика, проходят ее на базах практической подготовки кафедр (на клинических базах кафедр);

  • реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) проводится исключительно дистанционно, в строгом соответствии с ранее утвержденным учебно-производственном планом на 2021 г. При этом все практико-ориентированные циклы повышения квалификации и профессиональной переподготовки будут проведены дискретно - практическая подготовка (освоение практических навыков), на которых будет реализовано только после нормализации эпидемической обстановки и снятия ограничительных мероприятий органами исполнительной власти города Москвы.


Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам проводится на основании:

  • заявок от организаций;

  • по личным заявлениям граждан.

Правила приема, образцы заявок, контактная информация размещены в разделе Как попасть на обучение в РМАНПО.


После получения путевки необходимо:

1. Найти в прилагаемом перечне циклов и контактов указанный цикл обучения:


Все циклы 2022 года [605,5 Kb] обнов. 23.12.2021


2. Направить в адрес куратора цикла следующую информацию:

  • Скан путевки на цикл, оформленной по месту работы. В путевке должно быть указано:

    - ФИО врача, занимаемая должность;

    - подпись руководителя организации;

    - печать организации.

  • Заполненную карточку слушателя в формате Excel
Скачать карточку слушателя

Педагоги-кураторы РМАНПО будут поддерживать с вами постоянную связь, консультируя по вопросам, связанным с обучением, по электронной почте. Преподаватели кафедр предоставят вам все инструкции по работе в дистанционном формате и помогут освоить учебный материал.


Для получения дополнительной информации следует обращаться по телефонам:
8 (800) 505-21-41 или 8 (495) 680-05-99 доб.900.


Прием на обучение за счет средств федерального бюджета проводится на основании заявок из государственных, муниципальных, ведомственных некоммерческих медицинских организаций.
Заявки на обучение в виде сканов принимаются на эл. почту РМАНПО dpo@rmapo.ru. При наличии мест путевки высылаются на эл. почту заявителя. По заявкам на обучение на условиях оказания платных образовательных услуг договорной отдел высылает заявителю договоры на обучение, счет, акт сдачи-приемки выполненных услуг.
Образцы заявок можно скачать по этой ссылке.
Не забудьте сформировать заявку на обучение на данном цикле в Вашем личном кабинете на портале НМФО.
По результатам освоения образовательной программы, если Вы сформировали заявку на портале НМФО, Вам будут начислены баллы.
С календарным планом циклов дополнительного профессионального образования можно ознакомиться здесь.
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