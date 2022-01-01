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Логотип РМАНПО
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования

министерства здравоохранения
российской федерации

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1

Время работы:
пн-чт с 9:00 до 17:45 (перерыв 13.00-14.00)
пт с 9:00 до 16:30 (перерыв 13.00-14.00)

E-mail:
rmapo@rmapo.ru

Телефоны:
8 (800) 505-22-12
8 (495) 680-05-99 доб.900

Факс: +7 (499) 254-98-05 (в автоматическом режиме)
Уточнить получение факса: +7 (495) 680-05-99 доб.1224

Время работы:
пн-чт с 9:00 до 17:30 (перерыв 13.00-14.00)
пт с 9:00 до 16:00 (перерыв 13.00-14.00)

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Дополнительное профессиональное образование

Как попасть на обучение в Академию


С особенностями приёма на обучение с 1 января 2022 года можно ознакомиться здесь

Первый этап
Второй этап
выберите программу обучения:
  • циклы Учебно-производственного плана
скачайте перечень программ
или
воспользуйтесь поиском
  • дополнительные циклы, проводящиеся на платной основе
смотреть здесь
Третий этап
оформите заявку:
#за счет средств федерального бюджетана условиях платных образовательных услуг
кто получает
по заявкам:
- от органов управления здравоохранением субъектов РФ и муниципальных образований;
- от руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.
по заявкам: 
- от руководителей негосударственных медицинских организаций;
- от руководителей государственных медицинских организаций на циклы, проводящиеся на платной основе;
- на основании личного заявления специалиста.
образцы заявокпрофессиональная подготовка
когда отправлять
 
приём заявок осуществляется после размещения учебно-производственного плана на сайте Академии
и не позднее, чем за 2 месяца до начала цикла

необходимые документы
при отправке заявки на обучение по профессиональной переподготовке и по личному заявлению также отправьте:
1) копия диплома об окончании медицинского вуза (факультета);
2) копия документов об окончании интернатуры или ординатуры и/или диплома о профессиональной переподготовке;
! без этих документов заявления на обучение не рассматриваются
куда отправлять
Заявки могут быть направлены:
почтой по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, дом 2/1;
электронной почтой: dpo@rmapo.ru (предпочтительно)
по факсу: (499) 254-98-05
ответ на заявку
после отправки заявки и при наличии мест
Вам будет выслана путевка на электронную почту или факс,
не позднее, чем за 1 месяц до начала занятий
 
специалисты из Москвы и ближайших городов Московской области
получают путевки лично по адресу:
г. Москва, ул. Баррикадная, д.2/1, стр. 1

понедельник-четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00
пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00
дополнительная информациядополнительную информацию можно получить в разделе "Образование" главного меню сайта
общежитиеместо и стоимость проживания в общежитии забронированы и указаны в путёвке
место в общежитии необходимо забронировать по указанному в путёвке телефону заранее

Это важно
обучение без путёвки и/или получение её непосредственно на занятии не предусмотрено, получите её заблаговременно
Четвертый этап
соберите все документы, перечисленные в путёвке. Внимательно читайте путёвку - в ней указана вся организационная информация.

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