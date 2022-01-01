Как попасть на обучение в Академию

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|за счет средств федерального бюджета
|на условиях платных образовательных услуг
|кто получает
по заявкам:
- от органов управления здравоохранением субъектов РФ и муниципальных образований;
- от руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.
по заявкам:
- от руководителей негосударственных медицинских организаций;
- от руководителей государственных медицинских организаций на циклы, проводящиеся на платной основе;
- на основании личного заявления специалиста.
|образцы заявок
|профессиональная подготовка
|когда отправлять
приём заявок осуществляется после размещения учебно-производственного плана на сайте Академии
и не позднее, чем за 2 месяца до начала цикла
|необходимые документы
при отправке заявки на обучение по профессиональной переподготовке и по личному заявлению также отправьте:
1) копия диплома об окончании медицинского вуза (факультета);
2) копия документов об окончании интернатуры или ординатуры и/или диплома о профессиональной переподготовке;
! без этих документов заявления на обучение не рассматриваются
|куда отправлять
Заявки могут быть направлены:
почтой по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, дом 2/1;
электронной почтой: dpo@rmapo.ru (предпочтительно)
по факсу: (499) 254-98-05
|ответ на заявку
после отправки заявки и при наличии мест
Вам будет выслана путевка на электронную почту или факс,
не позднее, чем за 1 месяц до начала занятий
специалисты из Москвы и ближайших городов Московской области
получают путевки лично по адресу:
г. Москва, ул. Баррикадная, д.2/1, стр. 1
понедельник-четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00
пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00
|дополнительная информация
|дополнительную информацию можно получить в разделе "Образование" главного меню сайта
|общежитие
|место и стоимость проживания в общежитии забронированы и указаны в путёвке
место в общежитии необходимо забронировать по указанному в путёвке телефону заранее