Как попасть на обучение в Академию

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1



Время работы:

пн-чт с 9:00 до 17:45 (перерыв 13.00-14.00)

пт с 9:00 до 16:30 (перерыв 13.00-14.00)



E-mail:

rmapo@rmapo.ru



Телефоны:

8 (800) 505-22-12

8 (495) 680-05-99 доб.900



Факс: +7 (499) 254-98-05 (в автоматическом режиме)

Уточнить получение факса: +7 (495) 680-05-99 доб.1224



Время работы:

пн-чт с 9:00 до 17:30 (перерыв 13.00-14.00)

пт с 9:00 до 16:00 (перерыв 13.00-14.00)

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